「藝陣之鄉」在台南！3日登場的「傳藝鬥陣看文化」系列活動，讓新營熱鬧滾滾，從下午新營文化中心旁登場的「藝陣市集」，到晚間在南瀛綠都心的「藝陣大匯演」，讓民眾近距離體驗藝陣之美。

今年活動邀集7個傳統藝陣團及5個表演藝術團隊近200位專業演員登上舞臺，演出場面浩大，全程毫無冷場，讓觀眾讚嘆連連。

「傳藝鬥陣看文化」活動3日登場，精彩藝陣新營大匯演，觀眾讚嘆連連，新營文化中心前廣場辦理的「藝陣市集」更安排多個體驗攤位。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

今年活動由台南應用科技大學藝術學院院長顧哲誠擔任藝術總監，邀請國內最頂尖的傳統藝陣團與表演藝術團隊輪番上陣。「傳藝鬥陣看文化」登場的藝陣團有八方傳統藝陣創新藝團、大甲鎮瀾宮哨角隊及轎前吹、台南雄威舘龍獅團、正和軒民俗古樂團、全台白龍庵如意增壽堂、溪南寮金獅學會、雷昇傳藝劇團。

傑出團隊則有雞屎藤舞蹈劇場、谷方當代箏界、人舞劇場；還有活力新星台南應用科技大學舞蹈系等，9支作品劇碼從各自演出乃至到大匯演的串接，完整呈現歷屆民藝節跨團隊大匯演規格，全程無休息、完全無冷場，現場陣頭的吆喝聲及觀眾的讚嘆聲將此起彼落好不熱鬧。

顧哲誠表示，本次演出特別安排布袋戲說書人無縫接軌貫穿全場，如同一整集真人版布袋戲講古一氣呵成，加上「聽覺三樂」北管樂、龍獅鼓樂、箏樂以及「視覺三大」大旗、大神偶、大娘傘，最後還有「家將三部曲」，最終壓軸大匯演則將演出團隊分為文陣、武陣，讓傳統藝陣與當代表演藝術對話，將全場氣氛帶至最高潮。

新營文化中心前廣場辦理的「藝陣市集」更安排多個體驗攤位，吸引親子闖關，體驗「藝陣歌曲」、「拍面宋江陣」、「陣頭桌遊」、「白鶴金獅小手作」、「沙畫金獅陣」、「牛犁歌裝扮」等傳統藝陣，現場還有販售文化局的文創商品與外語服務站，活動精彩，讓大人小孩沈浸在傳統藝陣的世界，玩得不亦樂乎。

(中時 )