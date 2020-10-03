美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎，正在隔離治療，成為美國總統大選以來最震撼的「驚奇」。堪輿學家李居明預言，10月10日是川普的一大難關，如能捱得過，必大利選情。

堪輿學家李居明曾於6月預言，川普白宮辦公室的方位是坐南向北，今年南方行二黑病符位，對健康不利，特別在9月7日至10月7日再飛臨五黃煞，將會遇上「二五交加必損主」的處境。

李居明接受《東網》專訪時指出，11月3日的總統投票日，對川普非常不利，若他能延期4日便有勝算。另外農曆9月「丙戌月」還存在川普生死搏鬥的變數，國曆10月10日更是一大關口，如能成功治癒，對選情會很有利。

另一位堪輿學家李丞責也指出，根據統計，每隔20年，凡年份尾數為「0」上任的美國總統，都不能做完任期，可能意外患病或遇剌，當中只有柯林頓遭到彈劾，倖免於難。另外，從10月起，冥王星與木星於同宮相合，有關現象每13年出現一次，加上12月中美國會出現日全蝕。對美國來說，木冥相合，多為天災、死亡、金融崩潰之兆；尤其木星主宰太歲星，即政治及管治人物的運勢會更受影響，甚至有生命危險。

(中時新聞網)