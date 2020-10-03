桃園市有本土登革熱20例，桃園市環保局9月中與國衛院合作，在桃園、龜山、蘆竹設置800多個「病媒蚊誘卵桶」，發現桃園有3里監測數值較高，已請里長加強動員環保志工進行環境清理，若是連續2周風險仍高，將進行噴藥撲殺成蚊。

環保局指出，和國衛院蚊媒防治中心合作，訓練清潔大隊各區中隊稽查員學習誘卵桶組裝、監測點位布設、蚊蟲卵判別等教育訓練。環保局補充，誘卵桶放置少量的水和蘇力菌，並在桶壁鋪設擦手紙作為誘卵紙，藉此監測病媒蚊的產卵狀況，目前防疫稽查員已經訓練60位。

部署誘卵桶地區包含桃園全區、龜山、蘆竹等曾有確診病例居住、活動地點，各里依照九宮格方式，平均設置10個誘卵桶，稽查員每周回收，並換上新的誘卵紙監測，如果回收的誘卵紙判讀陽性率超過6成，或全里誘卵總數超過500顆，就屬於蚊子聚集高風險地區。

環保局補充，經過不斷向市民宣導清除積水容器的重要性，2個月下來，桃園區積水、陽性容器調查數值已經大幅下降，請民眾不要鬆懈，仍要持續清潔環境。

(中時 )