為實品德教育，新北市後埔國小圖書館舉辦「美好品德，由我開始」主題書展，書展期間並由教育局長張明文代表接受華藏淨宗學會捐贈230套弟子規品德套書給本市每所國小，期透過閱讀將品德的種子扎根在每個孩子心中。

主題書展善用閱讀品德書及實踐品德核心價值12個中心德目，展出內容包括「讀出書中的『好』」從書展的上百本圖書中，無論是低、中、高年級的小朋友都可以選擇自己喜歡的品德故事書閱讀。

教育局長張明文贈感謝狀給華藏淨宗協會。（新北市教育局提供）

「選一封信吧！」透過選擇色彩鮮明的信封，閱讀信中的問題，思辨怎麼與自己、別人和環境相處；「我的品德宣言！」則是在觀展後，閉上眼睛想一想，在便條紙上寫下自己這學期的品格期許，並貼在玻璃牆上提醒自己行善的重要。

此外，透過本次捐贈的「弟子規品德套書」進行品德教育活動，設計「一起來收服品德寶貝吧！」的弟子規背誦與品德實踐闖關卡，讓低年級學生於課後能閱讀弟子規讀本並於生活中自主實踐。藉由閱讀的力量，在閱讀中感同身受，學習知善、愛善及行善，形成美好的品格。

張明文表示，新北市極為重視品德教育與閱讀教育，閱讀力量大，透過閱讀與相關品德活動，讓學生達到做人有品德、做事有品質及生活有品味的現代公民。後埔國小有全市國小中最大的圖書館，藉由主題書展活動推動品德教育，更能帶動各校設計及落實多元化的品德結合閱讀活動，提升學童的公民素養。

(中時 )