中秋節屬於重要傳統節日，不少公司、企業都會在這天送禮、或是包禮金給員工，大陸江西一家鋼鐵企業，堪稱「超狂企業」，中秋節不像一般大多會送的月餅，而是大手筆砸下5億人民幣（約台幣21億元），購買了4116台轎車，分送給全體員工。

位於江西省的「江西方大鋼鐵集團」，中秋節當天舉行轎車發放儀式，只見每個員工臉上笑得合不攏嘴，站在4116台轎車前，全部整齊排成一列，場面看起來非常壯觀，至於每輛車價值約10萬人民幣（約台幣42.6萬元），全體員工都能獲得一輛，若夫妻在該企業一起上班，也可選擇價值20萬（約台幣85.2萬元）的轎車。

這次送車是該企業董事長承諾兌現，2016年集團每噸鋼材盈利指標，從鋼鐵業倒數衝到前三名，董事長方威表示，「如果公司能連續5年，每年實現預定利潤目標，就每人送一輛轎車」，如今說到做到。

方大鋼鐵集團在大陸作風相當豪氣又高調，2018年曾對外宣傳，送給員工現金紅包5億，每人平均可以拿到5萬人民幣；去年方大集團又宣布員工薪資調漲50%，讓許多人超羨慕。

(中時新聞網)