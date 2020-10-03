今日為「紙好不老」新書發表會，民眾好奇翻閱新書。（張毓翎攝）

「紙好不老：講咱籐寮仔的故事」文化展展出黃千聞繪製的籐寮插畫。圖為牛拉石輪。（張毓翎攝）

「紙好不老：講咱籐寮仔的故事」文化展展出黃千聞繪製的籐寮插畫。圖為造紙。（張毓翎攝）

這次展覽是嘉檳文化館首次結合文史調查、地方產業所策畫的展覽。（張毓翎攝）

「籐寮」為嘉義縣中埔鄉石硦村最深山的一個聚落，民國60年前甚為古法造紙產業的重鎮，但隨時代演變，這些以人力為主的產業終究走入歷史。退休後到石硦定居的林書筠，過去從事社造工作數十年，這次攜手鄉公所、地方史團隊及居民，發掘許多消逝的籐寮故事，並將資料彙整，完成近200頁、圖文並茂的「紙好不老」一書。

林書筠表示，籐寮文史調查歷經3年，在文化部經費支持下，近日終於撰寫完「紙好不老」這本書，內文以耆老口述歷史為主，並輔以部分參考文獻；書裡的560張相片和圖片，調查時所拍攝的照片及向居民徵集的老照片，另還包括為呈現當時居民生活的情景，是她和她女兒黃千聞根據耆老口述故事，繪製的圖像及插畫。

林書筠說，「紙好不老」紀載的籐寮歷史文化包羅萬象，如產業、教育及交通等，藉由調查團隊逐一訪問當地居民，得知上一代生活型態及奇聞軼事，而傳統建築是籐寮保留最大的人文資產，本書也收錄像先民利用竹子和芒草蓋「竹管仔厝」，或當地僅存的「杉架竹」美麗建築，以及岌岌可危即將消失的柯氏木造老屋。

「此計畫旨在作為老聚落再生的新想像！」林書筠認為，投入籐寮文史調查目的，是為找出這個地方幾乎快消失的故事，進而凝聚社區意識，省思未來可能的發展，這次參與調查的人員，許多都來自籐寮當地，多虧他們加入，協助蒐集資料予以活化，最終更盼藉此讓更多和籐寮一樣逐漸沒落的聚落，作為社區培力的參考。

「紙好不老：講咱籐寮仔的故事」文化展暨新書、紀錄片發表會3日在中埔嘉檳文化館登場，中埔鄉長李碧菁、嘉義縣議員何子凡、市議員蔡文旭均出席。李碧菁說，這次展覽是嘉檳文化館首次結合文史調查、地方產業所策畫的展覽，展期至本月28日止，民眾千萬別錯過。

(中時 )