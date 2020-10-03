蘆洲仁義里長何益銘創新推出「共好冰箱」（戴上容攝）

蘆洲區仁義里長何益銘首屆當選里長，熱愛公益的他在競選里長時承諾要為里內弱勢盡心盡力，他與財團法人基督教芥菜總會成立「共好冰箱」，讓里內有需要民眾能夠獲得溫飽；里民表示，何益銘認真又負責，和「共好冰箱」隨時打開都有食物、有求必應，真是位善心好里長。

何益銘表示，他和他的妻子都對公益活動很有興趣，他的妻子在做長者照護的工作，常常和他分享長者需求以及社會公益故事，而他也在公益方面著墨許多，積極為里內四面奔走，爭取公益空間。

何益銘提到「共好冰箱」，他說這冰箱讓里內商家、民眾更有向心力，在他嚴格把關下，冰箱不收湯湯水水、也不收即期品，而是收比平常還要更新鮮、好吃的食物，像是冰箱裡收的是一顆要價40元的健康饅頭，比市售饅頭品質更好。

何益銘也說，「共好冰箱」讓他可以更確切掌握里內需要幫助的民眾狀況，也可以顧及人的面子，他可以從中悄悄關懷，若情況嚴重他可以轉介到財團法人基督教芥菜總會讓專業人士介入幫忙。

提到做里長的困難，何益銘說有些里民會在凌晨1點多深夜裡叫他去抓老鼠，甚至還怪罪他都是因為他選上才會有老鼠，令他感到很受傷且哭笑不得，但他仍是協助前往察看打掃，還有協助投藥。

里內居民說，里長何益銘非常認真又負責，常常維持里內環境，對於里民需求也是有求必應，就和他推的共好冰箱一樣，只要打開就有食物，何益銘真是一位認真負責的好里長。

(中時 )