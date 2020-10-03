台中市動保處在砂石場發現熟肉及部分生肉殘渣，目視無法辨別物種，已採集剩餘肉品鑑定DNA。（台中市動保處提供／王文吉台中傳真）

台中沙鹿1處砂石場遭民眾檢舉外籍移工私宰豬狗。（台中市動保處提供／王文吉台中傳真）

台中市沙鹿區3日傳出砂石場外籍移工私宰豬隻跟流浪狗烤肉，目擊民眾稱看見移工扛豬，接著聽聞狗兒哀嚎，研判流浪狗遇害，隨即向動保團體檢舉。台中市動保處會同警方到場，烤肉民眾聲稱豬隻是請人代宰，現場僅發現熟肉及部分生肉殘渣，已採集送驗調查。

愛狗人士3日上午10時許發現沙鹿區1處傳砂石場有外籍移工持菜刀追逐流浪狗，循線發現他們準備烤肉；愛狗人士見到2名移工扛著1隻豬宰殺，準備製作烤豬大餐，不久即聽見狗兒哀嚎，研判流浪狗遇害，並通報動保團體。

台中市動保處獲報立即派員會同警方到場，現場僅發現熟肉及部分生肉殘渣，目視無法辨別物種，已採集剩餘肉品鑑定DNA，結果約需2周。烤肉民眾則否認私宰，表示豬隻是自行飼養，並交由市場攤販代宰。

處長林儒良表示，擅自於屠宰場外屠宰家畜家禽，違反畜牧法第29條第1項規定處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰；另依動物保護法25條規定，若宰殺犬隻可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。

(中時 )