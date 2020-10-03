嘉義縣中埔鄉中山國小老師黃靜雯（右）教導孩子製作印版畫。（張毓翎攝）

中埔嘉檳文化館「紙好不老：講咱籐寮仔的故事」文化展近日展出中山國小學生在走讀課程的紀錄作品。（張毓翎攝）

嘉義縣中埔鄉石硦村「籐寮」在古法造紙產業鼎盛時，吸引許多外來工作者，後來產業沒落、人口外流，如今在聚落生活的居民幾乎都是高齡者。3年前志工袁美馥、袁長助姊弟發起照顧長者運動，成立籐寮快樂學堂，此外，近年鄰近的中山國小，老師帶著學生走讀社區、教長輩用傳統造紙來製作印版畫，為打造世代共融基地助一臂之力。

「阮是籐寮的女兒，從外地返鄉想為社區做點事！」袁美馥談起他們未成立學堂前，到長輩們家拜訪時，發現他們基本上是足不出戶，除外出忙農務，其他時間幾乎都待在家看電視，之後在中正大學教授陳毓璟團隊協助下，長輩每周五到籐寮快樂學堂，參加共餐及各式才藝、手作課程。

袁美馥欣慰說，自從開辦學堂後，不少長輩看到10多年不見的老朋友，滿是激動地跟她分享，「雖然大家住在同一個聚落，卻已好幾年沒見面，現在能每周見一次，令人感動萬分！」更值得一提的是，學堂前獲得2018年建築園冶獎的「不老亭」，即為學堂內70、80歲長輩熱情參與，協助社區規畫師建造的休憩場所。

籐寮最近還來了一群可愛的小小志工，石硦村中山國小學生從這學期開始，每月定期到學堂教長輩印版畫等課程。中山國小老師黃靜雯說，校方推動走讀課程迄今5年，讓學生深入了解家鄉文化，而今年他們在校內學習製作版畫後，再到社區教長輩，長輩看到成品印有籐寮人文圖像，也覺得驚奇、有趣。

(中時 )