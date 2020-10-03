嘉義市文學生活市集，吸引愛書人享受書式假期。（廖素慧攝）

嘉義市文學生活市集，書粉擺攤交流書籍。（廖素慧攝）

嘉義市文化局3日在嘉義製材所推出文學生活市集，文創藝品、手做美食、友善小農、獨立書店等店家匯集，還有配對有獎抽書活動，逛市集、漫步遊賞歷史建築群，還有cosplay表演，吸引人潮來趟「書式」假期。

嘉義製材所是早期嘉義林業發達所遺留下來的歷史建築，有當時最先進的自動化製材機具及設施，被稱為「東洋第一製材所」，文學生活市集就在製材所周邊的綠地空間開市。

有文學拼貼牆，由日常用品、書腰、生活小語、小詩、格言等集錦而成，令人會心微笑，也有文學絲帶牆，貼滿上百本精選好書的介紹及彩色絲帶，參觀者取下彩色絲帶，繫在身上，就可參加2場抽書活動，帶好書回家。

有愛書者流連市集尋覓新書、二手書，或互相交換愛書，或以物換書，或掏腰包買書，找到心儀的書如獲至寶，愛不釋手，過足「書式」生活的癮。

現場有陳澄波畫家專區闖關遊戲，讓觀眾動腦破解畫作密碼，體驗藝術小柯南的樂趣；還有紙芝居表演、直笛獨奏，帶領小朋友進入童話世界；嘉義女中的Cosplay表演，更是吸引大小朋友駐足觀看。

(中時 )