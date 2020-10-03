富邦悍將目前在下半季位居龍頭，今日賽前邀請到人稱國師的占星專家唐綺陽開球，聽到富邦隊內有不少處女座球員，唐綺陽說在10月底前金星在處女座，相當看好能幫助富邦「鍍金」。

唐綺陽今日身穿95號球衣到新莊棒球場為富邦悍將開球，她說背號是取「九五至尊」之意，也給富邦悍將祝福，「今天開球前一堆球員圍著我，陳凱倫很親切，教我怎麼喊聲『吼嘿』，不知道他什麼星座，不過主持人（阿努）很帥，他是牡羊座。」

前陣子有不少富邦球員過生日，目前一軍有羅力、陳仕朋、王尉永、林哲瑄、申皓瑋等主力球員是處女座，唐綺陽從星座分析，「在10月28號以前金星在處女座，不要小看金星，會提升很多價值，讓球團鍍金、閃閃發光。」

唐綺陽聽到富邦現在戰績第一，球賽又剛好到10月底，鐵口直斷說，「金星一定是往上加分的，我很看好富邦，原本是第一名就無庸置疑，同時也會很受球迷歡迎。」而聽到總教練洪一中是金牛座，唐綺陽也分析，「金牛也滿旺的，很有眼光，是有領袖魅力的領導者。」

(中時 )