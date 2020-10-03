藝人「小鬼」黃鴻升因主動脈剝離猝逝，生命停在36歲這一年，死訊讓親友及外界一片震驚，更讓人不捨的是，因他的離世，跟「啦啦隊女神」峮峮長達1年半的秘戀才得以曝光，女友一路送他的癡情模樣令人心疼，如今兩人的遺憾終於彌補，一名插畫家幫小鬼跟峮峮完成心願，「絕美婚紗照」今曝光，讓網友不禁流淚，表示希望這能成真。

小鬼與峮峮的戀情在他離世後曝光，峮峮事後po文認戀，表示小鬼跟她秘戀以來相當保護她，死前兩周更突然說「我們不要結婚好嗎？」，理由是如果萬一自己出事「妳可以是一張白紙的嫁給別人」，結果真的先走一步還走得突然，讓峮峮崩潰悲喊「可是，黃鴻升…我只想要你」，一句話道盡兩人感情深度。

天人永隔的小倆口讓人看了相當不捨，昨馬來西亞插畫家autumn.ying在IG公開了最新作品，竟是小鬼和峮峮的婚紗照，畫中兩人站在青青草地、連綿山脈前，身旁有小木屋跟可愛的狗兒，峮峮穿著粉色平口公主婚紗，被如王子般的小鬼緊摟著，臉上的笑容滿是幸福。

autumn.ying解釋，很感謝峮峮給她這個機會，讓她替兩人完成這副充滿溫度的作品，畫的過程有笑有淚，她本人非常喜歡，感性說道：「我一直都相信有平行宇宙，因為遺憾的事情，都會在那個時空被彌補」，而小鬼的妹妹也轉發並按讚這幅畫，美好卻擁無法實現的畫面，讓眾多網友看了忍不住飆淚。

(中時新聞網)