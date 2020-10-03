台中市政府衛生局鼓勵長輩養成運動習慣，今年於大甲、石岡、太平及西屯區4所衛生所開辦「樂活健身俱樂部」，推出活氧增肌操、磨粄筋膜禪舞、經絡拍打養生功及日本方塊踏步等課程，已吸引約200名長者參與，其中有位高齡96歲的黃爺爺，原需推輪椅上課，經過3個月訓練，已能起身行走，強化自我照護能力。

衛生局長曾梓展表示，為掌握長者健康成效評估，台中市的樂活健身俱樂部導入資訊化運動器材，蒐集長者數位健康資訊，提供個人化運動建議，同時也傳授營養知識教育，維持長者日常均衡飲食及規律運動習慣。

曾梓展說，96歲的黃爺爺剛到太平區衛生所參加活動時，需旁人協助推輪椅前往，經過3個月訓練，逐漸能獨自起身行走。黃爺爺也說，「這個課程很好，未來一定會持續參加」！

衛生局表示，市府積極建置國民運動中心，鼓勵市民養成運動習慣，同時運用在地衛生所設置樂活健身俱樂部，讓長輩就近參與健促課程，8月起陸續於台中市29個行政區舉辦長者健康促進站，透過健康老化、運動介入及認知訓練等3大主軸課程，維護高齡者生活品質。

樂活健身俱樂部提供每週2節、每節50分鐘運動課程，歡迎65歲以上長者及55歲以上原住民參加，相關活動訊息及長者健康促進站資訊，可至台中市政府衛生局官網 查詢，其它更多健康訊息，也可至台中市政府衛生局官方臉書「台中市衛生局-健康小衛星」按讚，追蹤獲取最新資訊。

(中時 )