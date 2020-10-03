藍晒圖文創園區估計4天連假將吸引超過2萬人次入園。（藍晒圖文創園區提供／曹婷婷台南傳真）

中秋連假期間，藍晒圖文創園區從10月2日至4日一連3天舉辦「月光旅人」市集音樂會，活動首日市集2日登場，吸引比假日多出2倍以上旅客駐足，估計4天連假將吸引超過2萬人次入園。2日晚間三味線演奏會獲得滿場喝采，洋溢慶典氛圍，讓民眾即便無法出國，也能跟著音樂去旅行，體驗濃濃的日本風味。

活動首日於天台舉辦陶作坊「月光茶席」，讓民眾一同來感受東方文化中「飲茶對月」的秋意氛圍；晚上7時30分，由台灣廣原會子團「風雷三響」進行三人編制的三味線演奏會，以創作曲、傳統青森民謠演唱，以及節奏澎湃、需要高度技巧的競技型三味線演奏，獲得滿場喝采，伴隨鄰近區域不時出現的煙火聲響，現場洋溢慶典氛圍。

領軍的會長廣原武豪說，由於自己是台南人，能在中秋節回家鄉演出，意義非凡也非常開心。台南市政府文化局表示，有感於這幾波國旅熱潮以及國人想出國心情，特別舉辦「月光旅人」市集＆音樂會，規畫風格手作、美食攤位為主的「旅人市集」，以及具有東、西方不同風格的藝文活動。

10月3日登場表演團體，包括在地饒舌歌手阿雞GLOJ的「食米擣歌詩」米食文化音樂分享會、陳俊羽X李和軒的Fingerstyle雙吉他表演，以及由國內資深吉他演奏家蔡世鴻領軍的拉丁音樂三重奏。10月4日假期尾聲，則由台南市立民族管弦樂團壓軸演出，藉由Live的音樂、好吃、好玩、好買的旅人市集，讓每一位來到藍晒圖文創園區的騷人墨客，都能在園區留下美好的秋日回憶。

緊接而來的雙十連假也有童趣主題的「秋好玩。囝仔覓」市集，集結跳房子、丟沙包、踢毽子、打陀螺等童年小遊戲，以及彩繪著色、尪仔仙戰鬥等闖關遊戲，帶大家重溫彌足珍貴童年回憶，也迎接來臺南觀賞國慶焰火的旅遊人潮，更多活動詳情請密切關注藍晒圖文創園區官網及facebook粉絲專頁，或洽06-2227195營運管理中心查詢。

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