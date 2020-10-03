台南市安平區觀夕平台中秋夜放煙火失控，意外燒掉一艘漁筏，台南市聯合稽查小組硬起來，漁港所2日晚間針對在碼頭上放煙火民眾，開出台南市史上首張違反漁港法罰單，警方3日下午則逮獲引發漁筏失火的吳姓嫌犯。

台南市觀夕平台中秋夜「千人尬炮」，民眾失控放煙火燒毀碼頭邊1艘漁筏，聯合稽查小組決定分進合擊，採強硬手段嚇阻。

警方根據監視器畫面發現，22歲吳男2日凌晨2時許與另3名友人一同在起火漁船旁的碼頭邊燃放「勝利之花」煙火，任由煙花向四方噴濺，其中幾發煙花噴進一旁漁筏船艙，暗暗起火，吳男一群人卻未即時發現，繼續施放，5分鐘漁筏火勢大漲，才驚訝打電話報案。

警消到場時，不知自己肇事的吳男等4人，仍站在一旁觀看救火過程，警方事後將監視器影片播放給吳男觀看，他才恍然大悟是自己引起。

警方遭依照公共危險罪嫌移送台南地檢署，另3人因在碼頭內施放煙火，另依照漁港法18條移請台南市農業局漁港所裁罰。

台南市漁港所2018年依據漁港法第18條公告禁止在港區燃放煙火，違規者罰3萬至15萬，2年來只開勸導單，未曾實際開罰。

經過2日凌晨「火燒漁筏」事件，漁港所人員2日晚間一口氣開出兩張罰單，晚間8時許先開出首張罰單，3日凌晨零時許再開出第2張罰單，都針對在碼頭上施放煙火民眾，開罰3萬罰鍰。

台南市漁港所所長吳國霖表示，3日晚間仍會持續派員稽查取締，呼籲民眾遠離碼頭與國慶煙火佈彈區，以免遭罰。

(中時 )