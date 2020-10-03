美國總統大選進入倒數階段，未料美國總統川普與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）雙雙確診感染新型冠狀病毒。東海大學政治學系教授宋興洲今(3日)表示，川普染疫稱不上是「十月驚奇」，且川普應該是意外確診，而非有意為之，他分析，此事無法為川普選情帶來任何效益，反而還會造成失分。

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮雅1日皆確診，震驚全美，川普先前在推特上證實自己確診後，於2日在自拍影片上表示自己與第一夫人身體狀況良好，並即將前往醫院治療觀察數日。

根據《中評社》報導，雖然外界對於川普確診的猜測不斷，但宋興洲指出，川普不太可能是有意為之，因為這無法激發太多選民的同情，反而還會衝擊川普選情，因此川普陣營權衡後，決定坦白。

宋興洲分析，川普固然可藉此打出同情牌拉抬選情，但美國疫情不斷延燒，政府在防疫上責無旁貸，加上川普確診的消息傳出後，更重挫美國股市，削弱他過去主打的經濟牌，因此若川普藉此來操作選舉議題，不僅效果有限，反會增加失分。同時，川普政府防疫不力，還會成為民主黨和拜登陣營攻擊的目標。

川普入院後，健康情況格外受到關注，最近甚至有傳聞稱他呼吸困難。對此，川普今也在推特上回應：「我覺得我很好！謝謝大家，Love！」

(中時新聞網)