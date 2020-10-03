味全龍今日在二軍總冠軍賽，以10比8擊敗中信兄弟二軍，拋下久違的紅色彩帶封王，成軍首年就在二軍奪冠，富邦悍將總教練洪一中也很留意這支新龍軍，「他們真的進步很多，明年看好會很強。」

味全龍今年在二軍表現出色，以勝率第一之姿挑戰4連霸的中信兄弟二軍，龍隊雖然輸掉首戰，不過接下來拿3連勝逆勢奪冠，明年將要挑戰一軍舞台，洪一中今日賽前說，「他們一開始很生澀，但現在打擊、土投都不錯，而且整體速度快又年輕，很有優勢。」

洪總點名龍隊除了王維中這名大聯盟等級投手之外，徐若熙、劉家愷都不錯，羅嘉仁雖然有些變數，但也不敢斷定一定不行，此外打者也有很多潛力股，例如今日練習前看轉播，剛好看到劉基鴻敲出第一發全壘打，「那球是很低的直球，還能被他撈出去，很厲害。」

明年龍隊進軍一軍能多用1名洋將，至少會有1名洋砲在陣中，火力添加優勢，但洪一中也點出新龍軍的隱憂，「他們在二軍遇到的投手丟直球比較多，龍隊打者年輕、反應快，專門鎖定直球攻擊，但到一軍後變化球一多就會難打了。」洪總點出在二軍的投手速度快的丟不準、準的又投不快，兩個都好就不會留在二軍。

富邦悍將總教練洪一中認為味全龍進步幅度很大。（鄧心瑜攝）

(中時 )