娃娃一身白西裝帥氣登星光。(記者廖映翔攝)

娃娃魏如萱西裝藏「超兇亮點」 一彎腰胸前全洩

2020金曲獎 星光大道直擊！誰是紅毯最美女星？

第31屆金曲獎頒獎典禮今(3日)晚間7點首度移師台北流行音樂中心舉行，入圍6獎的歌手魏如萱(娃娃)首挑大樑，擔任典禮主持人，而星光大道則是請來瑪麗、蔡旻佑主持。

而娃娃今日現身星光大道，也是有備而來，自己開車進場，一席白色西裝打扮超帥氣。不過其實娃娃這身服裝看似保守，其實上衣設計藏性感亮點，讓她一個彎腰，豐滿上圍呼之欲出，好身材吸爆眾人眼球。

首次擔任典禮主持人的她，現場還與蔡旻佑大唱《我可以》，還預告大家敬請期待今晚的頒獎典禮，因為會非常的好看，絕對是非常棒的夜晚。

除了堅強主持陣容，典禮也是亮點多多，包括Ella陳嘉樺、蔡依林、徐若瑄受邀擔任頒獎嘉賓，被譽為「行走的CD」歌王林俊傑帶來的精采表演，還有6度叩關的梁靜茹，是否能如願拿下出道20年來第一座金曲歌后獎座，引發外界關注。而梁靜茹也將在本屆金曲獎以「自覺與重生」為主題獻唱。

(中時新聞網)