苗栗縣政府今年首度推出線上展覽，結合科技以數位保存年度重要展覽現況，為展覽盛事再添一座里程碑。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府辦理「苗栗縣美術名家年展」，集結縣內獲獎無數的藝術家們，展出同一系列主題創作，今年以「生命」為主題並因應疫情，首度辦理線上展覽，結合科技以數位保存年度重要展覽現況，為展覽盛事再添一座里程碑。

縣府文化觀光局邀集曾獲多次美展獎項或特殊成就的縣籍藝術工作者，共同參與「苗栗縣美術家聯展」，2014年起，邀請策展人提出當年度主題，各作品圍繞同一主題創作，積聚出展覽的向心力；2017年為符合日趨宏觀且匯聚的充沛能量，正式更名為「苗栗縣美術名家年展」，帶來豐富的藝文饗宴。

今年苗栗縣美術名家年展以「生命」為題，由藝術家們長年來著力於媒材與形式的探索，統合出生命情性與歷練，展現合乎其個性意志的創作，來為「生命提問，也做出解謎」，102位藝術家們分別展出書畫、西畫、攝影、陶藝、木雕及其他類型藝術作品，創作的多元與魅力更易突顯，也再次累積苗栗藝術的活性與創造力。

文化觀光局展演藝術科長巫宇軒表示，今年為擴大服務群眾，並受疫情影響，以數位保存年度重要展覽現況，推出線上展覽形式，透過將展覽作品照片及內容，與虛擬實境之攝影技術結合，除了能讓更多民眾透過線上平台欣賞展覽外，也能藉此保存展覽當下之現況，讓展覽之紀錄除了傳統畫冊印刷與照片外，也讓實體空間之布置情況能藉以保留，即使撤展也能永久保存在網路上。

(中時 )