資深演員錢璐驚傳在中秋節（1日）晚上病逝，享耆壽92歲，尊稱她乾媽的資深藝人江彬表示，由於乾媽是虔誠回教徒（穆斯林），依照回教殯葬禮儀必須在三日內下葬，因此隔天（2日）中午就已安葬於基隆暖暖的回教公墓。江彬感慨地說，錢璐病逝前已經在醫院住了一個多月，但她不願意見人，老友們想去探病都被拒於門外，幸好人生最後階段有女兒曹菁菁一直陪伴在側。

錢璐與演員曹健在1950年結婚，曹健已於2002年辭世。《點燈》節目製作人張光斗在臉書發文悼念錢璐：「錢璐阿姨走了。回到她真主的懷抱（她是回教徒）。過去老演潑辣角色的錢阿姨，內心卻極其柔軟。我永遠記得，在台視四十週年製作《40有夢》電視劇時，邀請中風復元的曹建叔叔飾演一剛毅男子角色。（因為傷到語言能力，台詞只能說簡單的單字），曹叔叔的賢內助錢阿姨帶來了三套西服、十條以上領帶，讓我挑選。錢阿姨拉著我退到一邊，紅著眼眶跟我說，這或許是曹叔叔這輩子最後一次的演出了。」

「曹叔叔走後，錢阿姨搬到另一處獨居。幾位後輩幾次約她出來小聚，她總是推拒不說，還刻意寫了信給我們，祝福我們大家都健康開心。如今，錢阿姨去陪曹叔叔了；她那一聲聲溫暖有情的『乖！你們都好乖...』還不時縈繞在耳邊。」

台灣演藝人會理事長蕭潤禾表示，幾年前還常與前任理事長楊光友會在農曆年去探望錢璐阿姨，當時她已經滿常生病、動了不少手術，後來她就婉拒人家去探望了，聽說也很久都不太跟圈內人聯絡，他也是從江彬口中才得知錢璐阿姨辭世，對於資深藝人陸續凋零也不免唏噓。

錢璐生於天津，1946年加入話劇團演戲，後被曹健遊說她進入軍中劇團當女主角，兩人日久生情，1949年一起來台，轉入國防部康樂總隊，從舞台劇演到電影，作品無數，曾在電影《窗外》演過林青霞的父母。1960年代老三台陸續成立，兩人成為電視台的基本演員。錢璐曾於1983年演出電視劇《星星知我心》中小彬彬的奶奶，令觀眾印象深刻，在1980年代中期息影。

(中時 )