今年流感疫苗將於5日全面開打，施打對象不分梯次疫苗打完為止，苗栗縣政府採購13萬劑流感疫苗，但因疫苗由中央逐批配發，提醒民眾可向衛生所或合約醫療院所預約施打，其中苗栗市衛生所將採取里別分流施打，減少民眾等待時間。

縣府衛生局疾管科指出，流感疫苗即將開打，公費流感疫苗接種對象包含50歲以上成人、孕婦及6個月內嬰兒之父母、滿6個月以上學齡前幼兒、高風險慢性病人、中小學生、醫事衛生防疫人員、動物防疫人員、長照機構人員，以及托育人員等。

苗栗市衛生所並為減少民眾等待時間，採取里別分流施打。（苗栗市衛生所提供／何冠嫻苗栗傳真）

今年縣府採購13萬6370劑流感疫苗，但因縣內疫苗由中央逐批配發，有可能出現疫苗供應銜接不上的「空窗期」情況，因此呼籲民眾，無須著急，可就近向當地鄉鎮市衛生所或合約醫療院所，共83處預約施打，後續也會到社區設站便利民眾接種，學生部分則會安排專責小組進入校園集中施打。

苗栗市衛生所並為減少民眾等待時間，採取里別分流施打，至疫苗用完為止，提醒符合資格民眾攜帶健保卡、身分證、印章、相關證明文件並戴上口罩。

(中時 )