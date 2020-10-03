頭份市流東社區發展協會3日辦流東客家農村市集，行銷在地農產與特色，另結合中港溪清流文化協會的客家童玩文化體驗，傳承各項童玩的記憶與手法，展現流東社區的客庄風情以及產業文化之美。

頭份市流東社區發展協會在流東生活廣場，擺設茶席、柚子雕刻等活動，行銷在地農產。而中港溪清流文化協會也為了傳承古早客庄記憶，在流東客家大院，規畫中港溪客家童玩文化體驗。苗栗縣長徐耀昌也前往體驗，並肯定協會團結推展在地文化特色。

中港溪清流文化協會3日規畫客家童玩文化體驗，吸引大人小孩動手做，苗栗縣長徐耀昌等人也體驗製作風車。（何冠嫻攝）

中港溪清流文化協會總幹事吳梅蘭表示，長輩孩提時多以生活周遭可利用的竹片，樹枝等製作各種童玩，3日也安排風車、鳥笛、手拉飛蜻蜓、竹蟬等DIY體驗，讓小朋友們動手做出自己的玩具，對比現代孩子們能隨手可得的玩具，在製作童玩的過程中，讓他們了解過去社會的生活型態，與現代生活的安逸感相較，進而珍惜所處的環境資源。

童玩DIY體驗中竹蟬與風車備受喜愛。中港溪清流文化協會理事徐吉雄表示，竹蟬製作的材料，需竹筷、棉繩、一小節竹子、薄紙以及松樹的樹脂「松香」，利用棉繩與松香摩擦發出的聲響，模擬栩栩如生的蟬叫聲。徐吉雄指出，這些童玩比現在的塑膠玩具好玩多了，不僅製作過程簡單有趣，材料也都相當環保，DIY體驗讓親子認識古早童年生活外，也再添一筆美好的童年回憶。

(中時 )