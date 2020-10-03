白嘉莉「另一個春天」創作展，3日下午在新竹縣文化局美術館開幕，前總統馬英九夫人周美青、前台中市長胡志強及前台北縣長周錫偉等人特別與會，民眾則爭相排請白嘉莉簽書，「爆棚」爭睹最美麗主持人藝術丰采。

縣長楊文科致贈新竹縣優秀藝術家陳永欽版畫作品「瑞鼠報喜」，給生肖為鼠的白嘉莉，並預告她將參加新竹縣雙十國慶升旗典禮。白嘉莉回贈創作的「紅福美滿」版畫。

白嘉莉致詞表示，1977年嫁到印尼後，母親勉勵她要充實自己，她從臨摹張大千的畫開啟長達30幾年的繪畫世界，並受吳冠中、丁紹光等藝術大師的指導，並學習新的娟印版畫，在世界旅行的過程中也不忘向當地藝術前輩交換心得。

白嘉莉這次展出水墨、水彩、壓克力、油彩、版畫、青花瓷器及貝瓷等作品，她透露畫展開幕日期有特別意涵，因為另一半於2年前的10月3日離開人世。

白嘉莉「另一個春天」創作展展出到10月18日，每周末下午3點，她將到美術館舉辦簽書會，會場可看到她40多年來在藝術創作的178件作品及她昔日精彩懷舊照片資料，現場並可預購白嘉莉「回眸」自傳、「另一個春天」畫冊、2021月曆等，讓粉絲重溫這位1970年代巨星優雅的翩翩風采。

(中時 )