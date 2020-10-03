華語界的音樂盛事第31屆金曲獎星光大道部分今(3日)下午5時正式展開，得獎名單今晚將出爐，讓外界十分期待，媒體報導，本屆評審團名單曝光，除了主席是天后張惠妹的王牌經紀人陳鎮川，其他評審也是線上知名藝人，如金曲天后彭佳慧、曹雅雯等人，歌手前飛兒樂團主唱Faye、荒山亮等也握有一票。

據《自由時報》報導，照金曲獎往年慣例，評審團主席決定人選後，會由主席陸續列出適合的評審團名單，再交由文化部正式邀約，而這次評審相較於過去幾屆金曲獎，線上歌手的名額比例多了不少，例如Faye、荒山亮、彭佳慧、江美琪、岑寧兒、旺福姚小民、閃靈團長Doris等人都有投票權，可望使最後的得獎名單不會再被外界詬病「嚴重脫節」。

金曲31今晚首度移師台北流行音樂中心舉行，先前入圍名單公布，歌手阿爆（阿仍仍）的專輯《母親的舌頭kinakaian》入圍8項，是入圍大贏家，接著是新生代天后鄧紫棋《摩天動物園》入圍5項，歌王方面有周華健、J.Sheon、吳青峰、張震嶽、裘德、黃明志，歌后競爭激烈，梁靜茹、許哲珮、魏如萱、楊乃文、王若琳、鄧紫棋，各有支持者，堪稱死亡之組。

典禮方面今年亮點也不少，第一是這回紅毯主持由蔡旻佑、瑪麗扛下重任，歌手魏如萱則任典禮主持人，出席嘉賓也星光熠熠，除了入圍者外，Ella陳嘉樺、蔡依林、徐若瑄、姜育恆，和挺著孕肚的徐佳瑩都都會現身，陣容華麗，表演節目也令人期待，除了被封為「會行走的CD」金曲歌王林俊傑將獻唱外，呼聲高的歌后入圍者梁靜茹、剛在小巨蛋辦完4場演唱會的的田馥甄、及瘦子、王若琳、9m88也會登台表演。

(中時新聞網)