疾管署3日再公布新增本土登革熱8例，其中新北市7例、桃園1例，新北市7人為6男1女，年齡介於50至79歲間，分別居住於三峽五寮里3人、中正里1人、土城區廣福里、清水里及蘆洲區成功里各1人，7人皆有三峽五寮筍園或五寮社區活動史，這起群聚案累計至今，新北與桃園總計已達38人。

新北衛生局表示，自三峽區五寮里出現第1例本土登革熱病例後，主動對五寮區域居民、農友或五寮社區活動史接觸者進行篩檢，更主動召回筍農及盤商進行採檢，不斷擴大採檢範圍，積極找出隱性感染者，防範疫情擴散。迄今已採檢548人，尚有95人檢驗中。

衛生局長陳潤秋表示，市府團隊對三峽五寮區域持續清查掌握高風險農友，並擴大篩檢及衛教宣導，加強居民住家環境孳生源清消作業，並對該區域定期進行大區塊化學噴消防治工作，且於高風險筍園設立13個管制點限制人員進出，將疫情控制於該區域。

衛生局提醒，民眾如出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史，或與三峽區衛生所聯繫進行採檢。

(中時 )