東管處「月光．海音樂會」，邀請歌手戴曉君在月色下開唱 。（莊哲權攝）

東管處在中秋節連假舉辦「月光．海音樂會」，2日晚上吸引逾5000人次入場享受浪漫。（莊哲權攝）

月光海音樂會

觀光局東部海岸國家風景區管理處處舉辦的2020年最終場「月光．海音樂會」，2、3、4日連續3天熱力登場，適逢中秋節連假，2日首發，逾5000人次在銀色月光下聽音樂、吹海風、嘗美食，浪漫氛圍，令人陶醉。

東管處在中秋連假舉辦今年最終場「月光．海音樂會」，活動傍晚6點才開始，兩點多就陸續有車流進入卡位，到了4點多自小客車已經溢出停車場，停到台11線上，據東管處估計2、3日兩天都有逾5000人次。

6點15分天色漸暗，1輪紅月亮從海平面冉冉升起，沒多久，銀色月光灑在太平洋上，遊客以天為蓋、以地為席、以海為幕、以月光為伴，享受東海岸的專屬韻律，如夢似幻，像極了愛情。

東管處表示，2日首場以「在邊界沈醉」為主題，邀請以莉.高潞、戴曉君、玩弦四度樂團及原住民A Cappella樂團；3日則有胡德夫、達卡鬧與郭明龍組合，及爵士泥灘地浪人樂團等；4日邀請布拉瑞揚舞團及桑布伊壓軸演出。

東管處指出，為了落實減塑，搭配音樂會辦理的市集，40個攤商都不提供1次性餐具，並鼓勵遊客自備碗筷，垃圾量比去明顯少了許多；另外，國外疫情仍嚴峻，活動中嚴格要求遊客戴口罩才能入場，並實施量體溫及消毒，防疫工作滴水不漏。

(中時 )