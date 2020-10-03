旗山老街今年中秋連假雖然沒往年人潮多，但不少消費者為了摸彩券而掏錢購物。 （林雅惠攝）

今年受到新冠肺炎疫情影響，旗山老街店家生意顯得冷清，老街商圈為了自救，自行推出振興摸彩券，凡消費滿100元就可領一張摸彩券，最大獎品有ipad Pro，不少民眾衝著獎品來消費，中秋連假不少店家業績就成長2到3成。

中央疫情流行指揮中心在今年4月將旗山老街列為旅遊警示區，自此後老街人潮突然變少，假日整條街空蕩蕩，旗山老街商圈推出振興摸彩券自救，希望因此挽回買氣。

振興摸彩券分三階段活動，第一波商圈祭出價值10萬元的3C大獎，來搶攻這波中秋節及國慶連假出遊商機，凡9月19日起到11月30日止，到旗山老街指定店家單筆消費滿100元，就可獲得摸彩券乙張，有機會抽中ipad pro、iphone以及Airpods等總價值10萬元的3C大獎。

旗山形象商圈促進會常務理事吳月鳳表示，今年中秋連假雖然沒往年人潮多，但不少消費者為了摸彩券而掏錢購物，老街店家餐飲業居多，為了趕搭這波摸彩消費熱潮，連鑰匙店、機車行、銀樓店、甚至民宿業者都加入會員，首波印製的3萬張摸彩券即將用完，目前趕工加印中。

許家豆花店老闆許枝茂說，振興摸彩券終於帶來買氣，一位阿嬤陸續來買豆花，為的就是孫子想領摸彩券希望抽中ipad pro等大獎。

(中時 )