上山賞花木人潮熱絡帶動附近商家買氣，鄰近一旁的森思咖啡店生意絡繹不絕。（林雅惠攝）

後防疫時代，不少民眾趁中秋連假走出戶外踏青，3日一早新威森林公園賞木人潮絡繹不絕，有家庭帶著帳篷來野餐，享受午後的陽光和芬多精，也有一家大小來健行，走在桃花心木步道感受愜意生活。

六龜新威森林公園有條近2公里的桃花心木林道，巨木群相當壯觀，初冒綠芽與厚厚的落葉地毯相映襯，景色如詩如畫，浪漫不遜於韓劇場景，中秋連假吸引大批民眾上山賞花景。

人潮熱絡帶動附近商家買氣，鄰近一旁的森思咖啡店生意絡繹不絕，店長翁英銘忙進忙出，一整天招呼客人都沒停過。

「茶葉蛋賣了326顆」，翁英銘說，店內最熱銷的六龜米其林三星紅茶熬煮的米其林茶葉蛋，在中秋連假打破先前營業額紀錄，以平常六、日人潮計算，這3天連假人潮多了4成多，消費力驚人，茶葉蛋300多顆中午前就賣完。

寶來大街人潮也多了2成，許多遊客入夜後進入寶來住宿泡湯，周邊餐廳業績也因此成長，寶來最大的「聚寶來景觀餐廳」，業績成長2成多，聚寶來主打的「痛風鍋燒意麵」3日也賣到缺貨，改推簡餐和桌菜搶這波連假商機，還有許多遊客湧進借洗手間，店家樂見人潮進到寶來，大方外借，為沉寂許久的寶來，注入新商機。

(中時 )