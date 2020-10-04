有YouTuber將加利口罩與MIT口罩送到紡織研究所檢測，宣稱加利病毒防護效果比MIT好。對此紡研所表示，該檢測項目只是細菌過濾率(BFE)，並不是病毒過濾率，兩者並不相同。由於此樣品是民眾主動送檢，無法確定來源是否為大陸製或台灣製。

新北市的加利公司以大陸製口罩混充MIT實名制販售，遭到各界指責暗黑沒良心，檢調也正偵辦。當時負責人林明進還辯稱他們的口罩比一般台灣製口罩好，並不認為有錯。

對此YouTuber台灣星火發布影片，宣稱送檢加利口罩與國家隊實名制口罩到紡研所檢測，發現加利防的防病毒率達98以上，比國家隊配給的口罩防護標準值95還好，顯然陸製口罩抗病毒率勝過台製。

針對台灣星火宣稱，紡研所協理邱勝福證實，確實有印製加利與MIT的兩份口罩樣品送檢，檢驗結果加利檢測數據的確為98％，比另一款95％好，但這是金黃色葡萄球菌細菌過濾率，並非病毒過濾結果，兩者並不相同，畢竟病毒體積又比細菌小。

邱勝福說明，一般口罩送來只會檢驗「細菌過濾率(BFE)」與「壓差(透氣度)」，台灣星火樣品送檢的兩個樣品，壓差都在3點多，比國家標準5來的小，都屬合格。

至於病毒檢驗國家標準，邱指出目前沒有，未來會規畫建構一套醫療等級檢驗標準。而這次送檢樣品是民眾送來，與機構對外主動抽檢不同，其來源是否真是大陸製與台灣製，紡研所並不清楚，無法保證。

(中時 )