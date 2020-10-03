營養師呂美寶建議使用電烤盤取代炭火，會減輕不少身體的負擔！而她也提供調為關鍵，可利用新鮮檸檬汁當作調味，更是抗氧化的好幫手。(圖由食物的力量．呂美寶營養師、風潮線上課程提供)

中秋烤肉已成為國人習慣，而大眾越來越重視健康，所以會避免吃下過多油脂造成身體負擔。營養師呂美寶就提醒，許多人烤肉會用「炭火直烤」的方式，但她建議使用電烤盤取代炭火，會減輕不少身體的負擔！而她也提供調味關鍵，可利用新鮮檸檬汁當作調味，更是抗氧化的好幫手。

現任聯新國際醫療、聯新營養總營養師的呂美寶，日前在臉書專頁上提醒，若想聰明烤肉，可以利用電烤盤取代炭火直烤。由於炭火煙霧的致癌物質容易沾黏到肉片上，這樣不僅健康造成負擔，還很容易上火。呂美寶也說，若真的要用炭火烤，記得用錫箔紙將烤肉架包起來，讓火苗跟煙霧不要直接沾黏到食物上。

此外，呂美寶也指出，烤肉時烤肉醬只需塗薄薄一層，也可用稀釋過的和風醬油輕輕刷過肉片簡單調味即可，另外，配上現擠的檸檬汁，因為含有豐富維生素C，可以當作抗氧化好幫手。

呂美寶也提醒，烤肉要吃「真正的肉片＋蔬菜」，盡量減少食用加工肉類製品，可以避免吃進過多的糖分、鹽分、化學添加物等，若不聰明吃，有可能冤枉吃進了一堆脂肪和熱量。

她也舉例說明，可利用新鮮肉片配上香菇、杏鮑菇、紅黃青甜椒、玉米、玉米筍等配成「彩虹蔬菜烤肉串」，或直接用生菜包肉，也可以用鋁箔紙包著絲瓜加蛤蠣一起加熱，以上都是能夠兼顧健康、又能吃得美味的聰明烤肉好方法。

【本文獲食物的力量．呂美寶營養師授權】

(中時新聞網)