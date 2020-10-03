綠島爆插隊糾紛 候船旅客互相推擠3人傷 18:392020/10/03 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 綠島今天發生候船旅客疑因插隊爆發推擠。（民眾提供／莊哲權台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 綠島插隊引發推擠 今天上午10時許，綠島碼頭有遊客疑似因插隊發生糾紛，雙方爆發口角，並互相推擠，造成3名遊客手腳擦挫傷，警方出動快打警力到場疏導。 臺東警察分局提醒民眾，中秋連假期間來臺東綠島遊玩旅客眾多，請搭乘客輪遊客遵照工作人員指示依序上船。 (中時 ) #遊客 #綠島 #臺東 #爆發 #旅客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連假崇德海邊傳憾事 遊客划完獨木舟昏迷不治 14:592020/10/03 社會 報復性消費潮 高雄百貨Q3業績靚 04:102020/10/03 產業．科技 連假遊客湧水道博物館 遊園車班班客滿 13:152020/10/02 旅遊 鄧紫棋爭后能量大爆發 04:102020/10/02 娛樂新聞 先苦後甘 國道休息區業績大反彈 04:102020/10/02 生活新聞 全年估達千件 危老重建爆量 點火內需2千億 04:102020/10/03 財經要聞 大陸國慶中秋雙節客流疊加 武漢機場火車站旅客量均創新高 10:222020/10/02 兩岸 大溪老街、拉拉山 連假人氣旺 04:102020/10/03 地方新聞 個人交易因連續多次繼承取得房地 如何課徵所得稅 09:342020/10/03 房市新訊 中秋連假遊客出籠 人潮擠爆拉拉山、大溪老街 20:002020/10/02 寶島 社會熱門新聞 義美蛋黃酥「大又圓」 他興奮結帳一看內容物好崩潰 - 社會 妻連3年拒嘿咻 60歲翁不忍了 丟整疊現金要看護「腿打開」 - 社會 牛肉麵店淫魔男無套性愛史！廣告小妹曝光全底細 - 社會 220萬元「義大利戰馬」重機擦撞 騎士求償140萬法官狠打臉 - 社會 獨唱KTV太寂寞叫傳播妹 「狂搖」1分鐘影片萬人朝聖 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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