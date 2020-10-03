綠島插隊引發推擠

今天上午10時許，綠島碼頭有遊客疑似因插隊發生糾紛，雙方爆發口角，並互相推擠，造成3名遊客手腳擦挫傷，警方出動快打警力到場疏導。

臺東警察分局提醒民眾，中秋連假期間來臺東綠島遊玩旅客眾多，請搭乘客輪遊客遵照工作人員指示依序上船。

(中時 )