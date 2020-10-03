第31屆金曲獎頒獎典禮3日登場，首次在台北流行音樂中心舉辦，主持人由蔡旻佑和瑪麗包辦，眾星準時1700走紅毯，雙人情侶團體「慢慢說」主唱利得彙和吉他手男友沈志方入圍《最佳演唱組合獎》，她身穿一襲藍色中空禮服，秀出纖細ㄦ字腰和美背超吸睛！

畫面中，利得彙將褐色長髮盤起，穿著藍色漸層的紗質長禮服，胸前只有一片布料遮住美胸，將無贅肉的柳腰完美展現，一路裸到近骨盆，給人許多遐想空間。

利得彙和吉他手男友沈志方。（圖／翻攝LINE TV）

沒想到，當她轉到背面，僅有肉色的透膚衣，一路裸到接近側邊美尻，秀出無瑕美背和S型曲線，與過去的保守穿搭落差甚大，網友看了直呼：「利得彙衣服超猛，完全沒贅肉」、「利的衣服好美」、「利這件評論應該不是大好就大壞」、「這件蠻大膽的」、「這件衣服應該是今晚紅毯焦點了XD 太拚了，看得出她的決心XD」。

利得彙和吉他手男友沈志方。（圖／廖映翔攝影）

利得彙和沈志方交往8年，組成「慢慢說樂團」已經6年，兩人是情侶也是同事，朝夕相處也很少吵架，沈志方曾霸氣表示，新專輯宣傳期結束後考慮求婚，晉升老公老婆身份，至於婚後打算生小孩？兩人異口同聲表示彼此個性都像小孩，「生小孩不會是結婚目的」。

(中時新聞網)