美國總統川普於當地時間2日凌晨在推特宣佈自己和妻子確診新冠肺炎，時隔一天後，國家主席習近平3日致電美國總統川普，就川普總統夫婦感染新冠病毒致以慰問。

習近平在慰問電中表示，「得知總統先生和梅蘭妮亞女士感染新冠病毒，我和我夫人彭麗媛謹向你和你夫人表示慰問，祝你們早日康復。」

此外，美國總統川普確診感染新冠肺炎後，共和黨全國委員會主席羅納·麥克丹尼爾、川普前高級顧問康威新冠檢測均呈陽性。隨後，美媒列出了一份川普的密切接觸者名單，並對他們進行追蹤。

經梳理，川普的密接者中已有至少22人新冠檢測呈陽性。英國《衛報》發現，在相繼被確診新冠的人員中，很多人都曾在上月26日參加了在白宮玫瑰園舉行的最高法院大法官提名儀式。

《衛報》報導稱，川普9月26日在白宮玫瑰園舉行了大法官提名儀式。截至目前，已有至少7名曾參加儀式的人員相繼確診感染新冠，其中包括第一夫人梅蘭妮亞、參議員邁克·李(Mike Lee)、和聖母大學校長約翰·詹金斯(John Jenkins)等。當天的儀式上，嘉賓之間椅子甚至沒有任何間隔。

川普確診消息公布後，華春瑩推文表示：「很遺憾聽到美國總統和第一夫人新冠檢測呈陽性，希望他們都能早日康復，好起來。」

稍後，崔天凱也跟進發推文問候：「謹向川普總統和第一夫人致以我最美好的祝願，希望你們早日徹底康復。」

(中時 )