台中市1名女同志君君（化名），與乾妹妹及其陳姓男友、袁姓友人一起歡唱，不料卻被帶到摩鐵性侵，2男還互換伴侶，變成4P雜交大戰。事後君君向同性伴侶哭訴，在家人陪伴下報案。陳男應訊時辯稱這是「4P合意性交」，完事後4人還一起泡澡；律師則辯護，君君刻意隱瞞同志身分找男人尋歡，事後怕出軌被抓包，才稱被性侵。但法官不予採信上述辯詞，一審與二審皆依共同強制性交罪，判陳男7年6月徒刑，上訴最高法院駁回。

根據判決書，2015年當時18歲的君君與16歲的黃女為乾姊妹，陳男是黃女男友，袁男則是陳男好友。4人在該年7月某日相約KTV歡唱，黃女喝醉，君君為照顧乾妹妹，便一同搭車，袁男認為有機可乘，便提議去摩鐵休息醒酒。

君君與袁男坐在後座，袁男強壓君君替他口交；抵達摩鐵後，君君替黃女放洗澡水，卻被袁男拉到床上性侵，當時陳男與黃女也正在性交；之後袁男還與陳男交換伴侶，君君再遭陳男硬上得逞，之後又換回袁男性侵，君君總計被2人性侵4次；君君脫身後返回住家，向林姓同性伴侶哭訴，林女隨即轉告君君母親，案發1個月後決定報案並提告。

陳男應訊時辯稱這是「4P合意性交」，君君自己同意，事後4人還一起泡澡聊天，君君還說自己比較喜歡袁男，要跟他交往；黃女則供稱，當天她醉到不行，根本不知道發生何事，但4人沒有一起泡澡聊天，事後她從君君口中得知，男友與袁男互換伴侶，黃女還說：「我的腦筋一片空白，為何男友會這樣？」，2人在案發後便已分手。

一審法官不採信陳男辯詞，仍依共同強制性交罪判他7年6月徒刑，陳男不服判決上訴二審，仍堅稱君君願意玩4P；辯護律師則表示，君君刻意隱瞞女同志身分，當天想放縱找男人尋歡，事後被林女發現出軌，遂捏造性侵掩飾實情，台中高分院仍未採信，依共同強制性交罪判陳男7年6月徒刑，全案上訴到最高法院被駁回。

(中時新聞網)