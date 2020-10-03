第31屆金曲獎今（3日）晚將隆重登場，今年是首度移師在台北流行音樂中心舉行，在下午首先登場的金曲紅毯上，由蔡旻佑、瑪麗搭檔擔任紅毯主持人，而拿下入圍本屆金曲8大獎項的排灣族歌手阿爆豪開超深V，東西半球全都露。

阿爆豪開超深V登金鐘紅毯，東西半球全都露。（圖／廖映翔）

眾多歌手在金曲紅毯上爭奇鬥豔，入圍大贏家的排灣族歌手阿爆與爸媽齊登上金曲紅毯，阿爆身穿黑色長裙、戴民族風羽毛長耳環亮相，她胸口豪開深V、東西半球全都露，阿爆氣勢超「胸」。

阿爆接受訪問時，被問到要抱走8項大獎時，阿爆謙虛說：「不用不用，我覺得今天來這邊很開心，爸媽一起來參加盛會才是重點」，主持人瑪麗則說：「就先拿7樣就好」，逗樂阿爆說：「好，我覺得這樣也是可以」。

金曲獎上不只星光大道眾星雲集，今晚的表演卡司更是陣容豪華，有魏如萱以歌手身分跨界主持頒獎典禮，典禮還安排共10段的表演，不只有準歌后梁靜茹、王若琳、嘻哈男神瘦子E.SO與OZI，還有「行走CD」的林俊傑（JJ）壓軸演出。

而頒獎嘉賓也相當吸睛，集結天后蔡依林（Jolin）、徐若瑄、陳嘉樺（Ella）、上屆金曲歌王Leo王，準媽咪徐佳瑩也挺著8個月孕肚到場力挺，讓金曲獎還沒開始就讓觀眾都期待不已。

(中時新聞網)