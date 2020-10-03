據觀影平台「貓眼專業版」數據顯示，截至今（3日）下午1時，大陸2020年度票房突破100億元（人民幣．下同）。其中《八佰》暫時以30.62億元票房位居第一，《姜子牙》、《我和我的家鄉》分別以7.76億元和6.75億元暫列第二、三位。

中共國慶長假期新片上映數量較多，數據顯示，假期首兩日票房（含預售）已突破10億元。截至周六下午3時，總票房上，《姜子牙》位列國慶檔期票房冠軍，《我和我的家鄉》則是周六單日票房第一。

中國2020年度票房前十名影片依次是《八佰》、《姜子牙》、《我和我的家鄉》、《寵愛》、《我在時間盡頭等你》、《誤殺》、《信條》、《葉問4：完結篇》、《奪冠》、《花木蘭》。

此外，出演《奪冠》和《我和我的家鄉》兩部電影的演員黃渤，其主演電影累計票房超過150億元，是繼吳京之後第二位在中國電影市場達到這一成就的演員。吳京目前以164億元的累計票房位居中國演員票房排行榜首位。

(中時 )