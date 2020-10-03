高雄市燕巢區興龍段土地遭人非法棄置汽車廢棄物等。（高雄市環保局提供／林雅惠傳真）

高雄市燕巢區鳳雄段及興龍段兩處土地，遭人趁中秋假期非法棄置廢棄物，環保局派人前往勘查，兩棄置現場周遭並無住家，廢棄物未產生異味，初判尚無立即危害，已通報警方調閱監視器追查行為人，事證齊備後，將移請橋檢偵辦。

高雄市政府環保局表示，10月1日人員至鳳雄段現場，發現該土地遭人非法棄置廢棄車座椅、儀表板廢塑膠、廢金屬等汽車廢棄物，約20噸；另有約10幾袋太空包廢棄物，為避免天候降雨產生二次污染，環保局當場以帆布覆蓋，做初步應變，並採集3瓶樣品送驗。

另10月2日興龍段棄置現場，遭人非法棄置鳳雄段相同的汽車廢棄物，約10噸，疑為同一行為人所為，兩棄置現場周遭並無住家，廢棄物未產生異味，初判尚無立即危害。

環保局長張瑞琿表示，不肖業者利用連假進行違法棄置行為，已危及高雄市環境及市民的生活，此行為絕不能容忍，環保局打擊環保犯罪絕不手軟，已將兩案同步通報橋頭地檢署主任檢察官，並請派出所調閱附近入口監視器積極追查行為人，事證齊備後，將儘速請移請地檢署偵辦。

環保局指出，該行為人未依規定申請相關清理廢棄物之許可且任意棄置，已違反廢棄物清理法第41條及46條規定，將處新臺幣6萬至30萬元以下罰鍰，並移送司法機關進行偵辦，刑事罰則可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金。

環保局呼籲，民眾如發現非法棄置廢棄物，可主動向環保局或1999舉發，共同來維護高雄的生活品質。

(中時 )