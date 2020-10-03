台灣「網球一姐」謝淑薇今天與捷克搭檔史崔可娃（BARBORA STRYCOVA）在法網女雙第2輪出賽，首盤先遭破發但及時回穩，連拿4局拔得頭籌，第2盤再以摧枯拉朽之勢拿下，以7比5、6比1擊退捷克布茲可娃（MARIE BOUZKOVA）／荷蘭露絲（ARANTXA RUS），晉級16強也追平兩人去年法網成績。

謝淑薇曾在2014年與彭帥攜手舉起法網女雙金盃，但隨後最佳成績就是隔年的8強止步。她和史崔可娃下役將遭遇智利瓜拉琪（ALEXA GUARACHI）／美國克拉琪克（DESIRAE KRAWCZYK），獲勝就能締造兩人於巴黎合拍的最佳成績，以第1種子之姿往后冠挺進。

台捷組合首盤前6局與對手互保發球局，第7局兩人在擁有兩個局點的情況下，被對手連拿4分先遭破發，進而以3比5落後。所幸經驗豐富的謝淑薇和史崔可娃穩住陣腳，關鍵第9局雖錯過兩個破發點，仍在2度丟士後破發成功。次局兩人救回1個盤末點，連保帶破再下3城，反以7比5拿下。

第1盤贏得有些曲折，但台捷配次盤不再囉嗦，於第2局兩度丟士後率先破發，至此沒再給捷荷對手追上的機會，於3比1領先後連拿3局，贏得這場歷時86分鐘的女雙第2輪賽事。

這1勝，讓謝淑薇與史崔可娃維持本季只在澳網決賽吞過1敗的強勢表現，年度戰績23勝1敗，斬獲4冠。兩人下役對手雖是大會第14種子，卻都僅在去年打過法網，現年29歲的瓜拉琪去年首輪出局，26歲的克拉琪克則打入16強，台捷配若有正常發揮，8強門票應是囊中之物。

(中時 )