王瑞霞尺度全開，性感與優雅兼具。(記者廖映翔攝)

52歲台語天后王瑞霞，以專輯《霞姐直播中》入圍金曲最佳台語女歌手獎，今晚出席星光紅毯，一身深V大秀八字波的性感戰袍，更是讓網友為之驚艷，紛紛留言大讚「王瑞霞也太猛」、「瑞霞姐拚了！！！整個妝髮造型好美！天后氣勢」，還有人認為她根本可以競爭紅毯前幾美。

王瑞霞難得大秀性感身材，不過她受訪時就似乎有些緊張，她說《霞姐直播中》現在正在台視直播中，覺得這感覺非常奇妙，很多朋友也給她滿滿祝福，希望今天能有很多好運。

第31屆金曲獎頒獎典禮今(3日)晚間7點首度移師台北流行音樂中心舉行，入圍6獎的歌手魏如萱(娃娃)首挑大樑，擔任典禮主持人，而星光大道則是請來瑪麗、蔡旻佑主持。

除了堅強主持陣容，典禮也是亮點多多，包括Ella陳嘉樺、蔡依林、徐若瑄受邀擔任頒獎嘉賓，被譽為「行走的CD」歌王林俊傑帶來的精采表演，還有6度叩關的梁靜茹，是否能如願拿下出道20年來第一座金曲歌后獎座，引發外界關注。而梁靜茹也將在本屆金曲獎以「自覺與重生」為主題獻唱。

(中時新聞網)