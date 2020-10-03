台灣懷生相信動物協會日前在桃園家訪宣導犬隻結紮時，發現桃園區1處雞舍養了3犬、2貓，但卻用雞籠關著。環境惡劣不說，犬隻前肢更疑似長期蹲在雞籠而有異狀，目前已經緊急安置，盼民眾認養。

協會調查員Cindy表示，過去在北北基進行結紮計畫，今年3、4月起在桃園展開，至9月已經有1003隻母犬結紮，包含龜山、蘆竹、桃園，未來將逐步往南。但日前在桃園家訪時，發現有1處雞舍養了3犬、2貓，但卻用雞籠關著，現場環境也雜亂不堪。

Cindy說，探訪時發現犬貓被關在環境很髒亂的籠子，明顯是違法狀況，且2支母狗都沒有結紮。最後雖然飼主有結紮的意願，但環境實在太髒亂，飼主最後決定由協會處理。協會和桃園市動物保護處人員前往時，動保人員卻認為無法開罰，也沒將飼主列入未來不得再領養犬貓的黑名單，

Cindy表示，目前3犬已經由協會緊急安置，雖然3犬沒有外傷，但是疑似長期關在狹小的雞籠內，前肢都有異狀。此外除了1隻狗比較親人，其他2犬看到人就很緊張。至於貓咪則是由長期關注動保議題的中聖里長崔美瑛安置。

崔美瑛批，該雞舍髒亂程度令人難以置信，加上塑膠桶、袋積水狀況嚴重，而目前桃園已有登革熱疫情，更擔心成為防治死角。Cindy也補充，寵物結紮已經是動保法規範，但許多民眾卻不知道，殊不知未結紮的寵物，是流浪動物的主要來源之一。

動保處長王德吉回應，稽查人員到場時，犬貓已經被帶走，該飼主對犬貓是否有無虐待，並無直接證據，需等該協會提供照片、影片。他說，該雞舍環境可以認定為不當飼養，但裁罰、沒入並非唯一手段。至於是否列入黑名單，還需看後續狀況。

(中時 )