梁靜茹今穿深V禮服露事業線。（圖／廖映翔攝）

梁靜茹表示今晚希望用歌聲撫慰大家的心。（圖／廖映翔攝）

2020金曲獎 星光大道直擊！誰是紅毯最美女星？

情歌天后梁靜茹睽違11年，今年再度入圍金曲31歌后獎項，稍早她以深V紫色禮服現身金曲紅毯，罕見爆乳露出半球，引來現場守候歌迷尖叫，今晚有表演節目的她，表示最近一年來事情很多，希望等下可以用表演和歌聲療癒大家的心。

梁靜茹去年迎接出道20周年，今年以《我好嗎？太陽如常升起》再度入圍金曲獎，受訪時她透露雖然沒有入圍最佳專輯，但對這次的製作團隊她相當肯定，今晚就是抱持參與盛事的心情現身，希望也可以好好感謝團隊，她也小小透露了今晚表演節目會以組曲方式演出，「用這些歌來撫慰大家最近比較低落的心情」，「用歌聲擁抱大家」。

梁靜茹笑說，好久沒有見到這麼多鏡頭，有點緊張，希望等下表演一切順利，今天的打扮就是典雅端莊，被笑說胸前似乎「難以忽視」，她打趣說：「還好啦！這要留給天心姊」，並指剛剛有打給天心，討教一些走紅毯「秘訣」。

金曲31今晚首度移師台北流行音樂中心舉行，先前入圍名單公布，歌手阿爆（阿仍仍）的專輯《母親的舌頭kinakaian》入圍8項，是入圍大贏家，接著是新生代天后鄧紫棋《摩天動物園》入圍5項，歌王方面有周華健、J.Sheon、吳青峰、張震嶽、裘德、黃明志，歌后競爭激烈，梁靜茹、許哲珮、魏如萱、楊乃文、王若琳、鄧紫棋，各有支持者，堪稱死亡之組。

(中時新聞網)