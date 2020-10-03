台南市張姓女子有著與眾不同的成長經歷，她在11歲時就被生母賣入火坑，當著人稱的「雛妓」，13歲未婚生子，踏入社會職場拚出逆境人生，長大後面對生母的衰老生病，內心愛、恨交雜。台南市家暴性侵防治中心主任蘇淑貞認為，被害人可尋求專業社會團體協助，在社工引導下走出傷痛。

台灣社會30年前曾出現一波貧戶將未成年女兒賣入妓院亂象，甚至出現反雛妓社會運動，雛妓問題才逐漸式微，這群當年被稱為「雛妓」的被害少女如今長大成人，面對曾賣掉自己的家人病老，內心感受十分煎熬。

41歲的張女是外省2代，30年前父親過世後，母親帶著5個小孩（1男4女）改嫁他人，因為「後叔」好賭，母親揹債懷孕，被逼的將女兒一個個送養。

排行老么的張女當年僅11歲，10歲起被送養3次，她都哭著逃回家，在巨大經濟壓力下，母親狠心的以數十萬代價，將她從東台灣花蓮賣到雲林一家妓院。

張女每天接客，當了1年雛妓，無時無刻都想逃跑，她故意接近店內林姓保鑣，要求林男帶她逃離火坑。

她與林男私奔後，13歲未婚生女、14歲再生兒子，張女回憶感嘆「人家在當小孩，我已經在當媽媽，我不知道什麼是青春期、談戀愛，直接就變大人」。

張女20歲時帶著滿腹疑問回到花蓮質問母親，為何如此狠心把女兒推入火坑，母親雖然面露愧色，卻回她「這樣你才會好命」。

張女一生未婚，靠著努力當起上班族，兩個小孩一路念上大學，拚出逆境人生，唯獨對生母30年前將她賣掉的決定，難以釋懷，明知「天下無不是的父母、只有被逼上絕路的人」，在選擇原諒與憎恨之間煎熬。

蘇淑貞表示，台灣30年前的時代價值觀還很傳統，女生的貞操觀念很重，可以理解被害人混雜著社會的道德束縛感，台灣有勵馨基金會社工提供協助，輔導當年的被害少女在成年後面對家人的痛苦，並勇敢的走出傷痛。

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(中時新聞網)