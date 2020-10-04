台中市神岡區體育會、神岡東南獅子會及台中市政府運動局在大雅中科公園共同舉辦2020嫦娥奔月半程公益馬拉松。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市神岡區體育會、神岡東南獅子會及台中市政府運動局，3日在大雅中科公園共同舉辦2020嫦娥奔月半程公益馬拉松，近2000人熱情參與；活動還特別邀請台灣視多障協會20人免費參與，體驗潭雅神綠園道慢跑，運動局副局長鄭隆為也到場為跑者加油。

運動局指出，嫦娥奔月半程公益馬拉松今年是第二屆，有別於一般馬拉松賽事，於傍晚開跑，分為21K半程馬拉松、10K挑戰及5K樂活健走等3個組別，路線行經潭雅神綠園道，跑者可享受舒服的田園風光、欣賞中秋月圓佳景。

運動局表示，這次活動感謝神岡區體育會理事長宋逢吉及神岡東南獅子會會長葉志明邀請視多障協會參與，另外，活動也結合愛心公益，只要跑者於活動後捐贈晶片押金100元，主辦單位將把款項全數捐出，幫助神岡弱勢家庭與獨居老人。

運動局強調，市府秉持「酷城市、酷運動」理念，期望市民朋友養成運動好習慣，未來將持續推動各項運動及相關活動，並積極興建運動中心，提升規律運動人口比例，促進全民健康。

(中時 )