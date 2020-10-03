共機再擾我防空識別區 國軍防空飛彈追監 19:212020/10/03 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部表示，中共運八反潛機今天進入我西南防空識別區，國軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。這是自9月17日國防部設置「即時軍事動態」專區以來，共機第10次侵擾我防空識別區或逾越海峽中線。 此外，一艘解放軍軍艦昨天凌晨出現在宜、花外海30浬，距離「鄰接區」24浬僅6浬，今天已往北航行。 國防部表示，對於台海周邊海、空相關動態，國軍運用聯合情監偵作為，都能充分掌握且即時應處，目前狀況正常。 (中時 ) #防空 #國防部 #國軍 #防空識別區 #共機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中秋節共機運8反潛機進入我西南空域 國防部證實 19:322020/10/01 政治 台灣設計展登場 林智堅為鄭文燦導覽 15:512020/10/01 生活 面對共機挑釁擾台 嚴德發：空軍比去年同期增加20％飛行架次 11:552020/10/01 政治 台海緊張 恢復徵兵成話題 馬文君爆：開始怕戰爭 15:372020/10/01 政治 七萬大軍瞬息間被共軍消滅 04:102020/10/01 兩岸藝文 傳共軍軍艦靠近花蓮外海 F-16空中警戒海巡強力巡弋 17:002020/10/03 政治 加拿大軍艦行經台海 國軍全程掌握 17:492020/10/03 政治 富比士專文介紹台灣 稱為「歷史與地理的樞紐」 00:162020/10/01 軍事 旗津豪華露營區開張 邁與民共度中秋 19:262020/10/01 生活 共機頻擾 空軍飛行架次時數增20％ 12:092020/10/01 政治 政治熱門新聞 川普染疫演「10月驚奇」 沈富雄斷言美國大選贏家 - 政治 共軍頻擾台 沈富雄爆：「他」當選美國總統 局面會改觀 - 政治 川普也難逃染疫 連勝文爆明年台灣下場 - 政治 台海2年內必開戰？美國學者爆驚人預測 - 政治 川普若「病逝」美國怎辦？港媒分析4大結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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