國防部表示，中共運八反潛機今天進入我西南防空識別區，國軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。這是自9月17日國防部設置「即時軍事動態」專區以來，共機第10次侵擾我防空識別區或逾越海峽中線。

此外，一艘解放軍軍艦昨天凌晨出現在宜、花外海30浬，距離「鄰接區」24浬僅6浬，今天已往北航行。

國防部表示，對於台海周邊海、空相關動態，國軍運用聯合情監偵作為，都能充分掌握且即時應處，目前狀況正常。

(中時 )