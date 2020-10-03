中秋連假第三天，高公局表示，至今（3）日下午15時國5北向雪隧通過量為19,913輛次，而國5截至目前最新路況仍時速低於40公里，恐怕會塞到半夜2點，全台最新路況也顯示北返車流增多，出現壅塞情形，國1新竹-竹北北向路段更出現「紫爆」，時速僅16公里。明（4）日就是連假最後一天，民眾可以避開尖峰時段上路，或多多利用替代道路，高公局預估恐怕從一早9點就會有車潮，可能塞到晚上8點。

明日預測壅塞時間：

國一

北向新竹系統至湖口路段，在下午14點到晚上9點，有車多壅塞的狀況；北向西螺至埔鹽系統，上午11點到晚上9點；北向南屯至后里路段，下午14點到晚上7點；北向大灣至台南系統，下午15點到晚上8點。

國三

北向關西至大溪路段，下午3點到晚上7點；北向大山至香山路段，下午2點到晚上9點；北向草屯到中興路段，下午1點到晚上7點；北向草屯到霧峰路段，下午2點到晚上7點

國五

北向頭城至坪林路段車流預估上午九點就會湧現，將壅塞到晚上八點，民眾可多利用大眾運輸或利用台2線、台9線來替代國5。

國十

西向仁武至左營路段，下午1點到2點有壅塞狀況。

(中時新聞網)