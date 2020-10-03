美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎，正在隔離治療，成為美國總統大選以來最震撼的「驚奇」。不過，前立委林郁方認為，不論川普夫婦有沒有確診，有沒有和拜登的那場辯論，這次選舉勝負已經底定，因為川普在幾個搖擺州民調都大幅落後拜登，且他還得罪了美國藍領階級。

林郁方2日在政論節目中表示，不論川普和他太太有沒有生病，有沒有和拜登那場荒腔走板的辯論，這場選戰基本上結束了。林郁方甚至還直言，他認為拜登已經當選了。

林郁方分析，這場美國總統大選看全國性民調是不準的，因為上次希拉蕊贏了300萬票但仍輸掉大選，所以是要看各州的情況。林郁方以威斯康辛州、密西根州和賓州為例指出，這3個州都是川普上次贏的，雖然贏的不多，而這次這3個州是拜登民調贏過川普9到10個百分點。

林郁方認為，光這3個州就已經翻盤了，所以他覺得，這次選舉已經過了，尤其這次很多人已經把票寄出去了，並預估這次大概會有二分之一的選民採用通訊投票。

林郁方還說，川普被美國媒體爆料逃稅，讓美國藍領階級氣得要死，因為他們發現被川普口號騙了，且川普還在辯論中稱自己逃稅很聰明，而這無疑更讓他的選情雪上加霜。

(中時新聞網)