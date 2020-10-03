總獎金300萬元的高雄公開賽今（3）日落幕，領先的林永龍在第4回合揮出低於標準桿4桿的68桿，以4回合總桿-16桿的272桿，贏得生涯首冠及獎金50萬元；還有首回合64桿，獲單日最低桿獎金2萬元。

這是林永龍2012年考上職業後首冠，賽後他表示手感很好，也不緊張，奪冠要感謝體能教練、父母、老婆及學長、學弟等諸多親友，還有栽培指導他的教練、前輩與贊助商等。

林永龍（中）奪冠後，其他球員為他澆水慶祝。（TPGA提供／鍾豐榮攝、廖德修台北傳真）

林永龍說，比賽大致依設定的目標與策略，開球與鐵桿都很好，打上球道與果嶺成功率高，「今天果嶺雖更慢，不過沒想太多，也不太緊張；打完前9洞沒去注意詹世昌和其他人的成績，很高興贏得冠軍。」

兩年前林永龍因台巡賽排名不好，重返ThreeBond巡迴賽，那時已30出頭，加上腰傷，對打球有些遲疑；後來獲教練、廠商的指導與支持，如今總算有成果。「當初決定堅持是對的！」

林永龍高三起開始認真練球，起步晚很辛苦，大二去老淡水球場培訓才突飛猛進，也因讀台北市大才能繼續打球。他擁有中巡賽參賽資格，去年拿下兩亞，希望明年能恢復參賽，也計劃去考亞巡賽資格。

業餘冠軍陳季群。（TPGA提供／鍾豐榮攝、廖德修台北傳真）

此外，詹世昌昨打出65桿躍居亞軍，獎金25萬元。高藤、洪健堯同以280桿並列第3；16歲的高一選手陳季群單獨第8，並拿下業餘冠軍。陳季群說，這是參加3場職業賽首次奪下業餘冠軍及職業榜最佳名次，目前就讀台南中信金融管理學院附屬國際實驗高中，在台南新化球場培訓。

賽後頒獎典禮出席的貴賓包括：高雄市政府運動發展局長侯尊堯、高雄球場榮譽理事長陳田圃、高雄球場理事長張德雄、陳啟川文教基金會執行長陳建甫、TPGA理事長謝錦昇、柏緯集團澄觀園高爾夫練習場執行長陳滄德、成肯國際實業公司經理洪振華，以及科減公司董事長吳宗欣等。

這項第33屆高雄公開賽由陳啟川先生文教基金會、永記造漆工業股份有限公司、台灣福興工業股份有限公司與台灣職業高爾夫協會共同主辦，高雄高爾夫俱樂部協辦。

高雄公開賽頒獎典禮。（TPGA提供／鍾豐榮攝、廖德修台北傳真）

大會設立的一桿進洞特別獎項，因比賽期間無人擊出，三家提供此獎項的企業，包括柏緯集團澄觀園高爾夫練習場、成肯國際實業公司、科減公司各捐出獎金10萬元，共30萬元給TPGA作為推動職業高球運動基金。

(中時 )