不少民眾聚集拍攝裝置藝術，有民眾建議可以架設標示牌，才不用透過地圖對照。（游念育攝）

「白晝之夜」是許多年輕人期待的盛大藝術饗宴，今年因疫情影響，台北市為全球少數能照常舉辦的城市，今年舉辦的地點在捷運南港站到昆陽站間，共有21件視覺裝置、50組表演團體作品，並串聯「南興公園」、「極限運動訓練中心」、「瓶蓋工廠台北製造所」、「北流及東西廣場」和「台電修護處」7大場域，12小時不停歇。

白晝之夜已邁向5年，今年選在南港區舉辦，北市府預計今年將有40萬人潮，不過與去年相比，今年藝術裝置距離較遠，人潮也較為疏散，有民眾表示，裝置藝術應要有詳細介紹標示，較為清楚。

中秋連假第3天許多民眾走出戶外參加白晝之夜，今年活動地點選在南港舉辦，許多藝術裝置較去年減少，讓民眾有點失望，與往年相比也少了許多指標性的地景，不過隨著台北流行音樂中心正式開幕和金曲獎的舉行，吸引不少年輕人聚集。

參與活動的林小姐說，許多藝術裝置因沒有詳細的標示，看起來很美，但只能從地圖上得知每項裝置的名稱和表達的意義，建議明年在舉辦時，可加上清楚標示讓民眾可了解。

藝術總監林昆穎表示，今年最特別的是「台電修護處」，因此定調為「南港通電」，橫跨視覺、影像、裝置、光電、表演藝術等跨領域，12小時不停歇，讓民眾浸潤其中，盼藉由沉浸式一夜體驗，融合當代藝術的景觀對話，讓整夜有如流動的藝術饗宴，形成與城市的美好記憶。

(中時 )