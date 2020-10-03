大陸軍機近日擾台動作頻繁，外界擔心兩岸恐擦槍走火；而美國總統川普確診新冠肺炎，也成了美國大選前最具爆炸性的話題。前民進黨立委沈富雄認為，拜登當選美國總統以後，這些局面就會改觀。

沈富雄在政論節目中表示，中共如果真要打台灣，為什麼運8反潛機，8天才來13架次，每次來都沒有超過2架，因為它不是演給台灣看的，而是演給老美看的，所以有退將說我們不要太當真，就是說它玩，我們只是配合一下，表示我們沒有完全忽略。

沈富雄認為，拜登當選以後，大陸軍機擾台的局面會改觀，美國的反中、反共雖然未來30年不會改變，但是做法不會像現在這個樣子，不會這樣的唐突，會比較細膩，也比較有系統性。大陸現在玩這一套，我們陪著玩，大陸並不在乎，但是我們的耗損，對軍力的傷害太大了，不值得，因為不是這種玩法。

沈富雄呼籲，我們的主政當局總統蔡英文以致到國防部、軍方，應該要有戰略的縱深，要曉得說這個戰略是要怎麼樣，那戰略去指導戰術要怎麼應付。針對大陸軍機擾台，沈富雄覺得，我們完全上當，不需要這個樣子，大家不要怕。

(中時新聞網)