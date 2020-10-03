慾望無處發洩好鬱悶！新北市一名60歲老翁，日前晚上約10點多，喝完酒後大吵大鬧，家人無法控制下只好報警處理，老翁向警方「哭訴」，因為老婆多年來拒絕與他上床，求歡多次碰壁後，他拿著一疊現金，要求岳母的看護跟自己嘿咻，一樣慘被拒絕，才會喝悶酒與別人吵架。

這名60歲老翁，表示自己已經連續3年，想要嘿咻被妻子拒絕，但年屆60的老翁體力仍然不錯，還是需要抒發生理需求，趁中秋連假跑回娘家，借酒壯膽找負責照顧岳母的看護，並拿出一疊千元鈔票要求對方跟自己上床，看護覺得受到侮辱，怒回「我不是妓女」。

看護隨即打電話給老翁其他家人求助，待家人抵達家中後，卻跟喝醉的老翁起爭執，家人見老翁情緒失控，因此報警處理，警方到達現場，發現老翁滿身酒氣，於是將他拉到旁邊詢問發生什麼事。

老翁突破心防，講出內心話，警方聽完來龍去脈，也感到相當無奈，只能勸老翁不要喝太多酒，並回家再跟老婆多多溝通，畢竟鬧下去也不是辦法，最後老翁答應回家冷靜思考，結束中秋連假鬧劇。

(中時新聞網)